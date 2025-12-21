COMMENTA
CONDIVIDI

Meteo, maltempo in arrivo sulla Liguria: nuvolosità diffusa e piogge deboli. Lunedì attese precipitazioni intense e nevicate nell’entroterra di ponente

Meteo, maltempo in arrivo sulla Liguria: nuvolosità diffusa e piogge deboli. Lunedì attese precipitazioni intense e nevicate nell’entroterra di ponente

Generico dicembre 2025

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 21 dicembre, nuvolosità serrata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Piogge deboli intermittenti andranno ad interessare il Savonese Centro-Occidentale e le immediate aree dell’entroterra in mattinata e più diffusamente l’Imperiese a partire dalla serata, con stacchi moderati con l’approssimarsi della mezzanotte. Nevicate di debole o moderata intensità sul comparto delle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 MT. (in calo serale fin verso i 1000 MT.)

Venti

» leggi tutto su www.ivg.it