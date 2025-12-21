Meteo, maltempo in arrivo sulla Liguria: pioggia e vento forte, lunedì neve in entroterra

Genova. L’ingresso di una saccatura atlantica dal Golfo del Leone determina un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest italiano, il quale culminerà nella giornata di lunedì, con precipitazioni intense e nevicate nell’entroterra di Ponente a quote di alta collina. Ecco nel dettaglio le previsioni per Genova e la Liguria secondo gli esperti di Limet.

Domenica 21 dicembre

Avvisi

Raffiche di tramontana localmente superiori ai 40-50 km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e al largo delle coste imperiesi.

Cielo e fenomeni

Nuvolosità serrata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Piogge deboli intermittenti andranno ad interessare il Savonese centro-occidentale e le immediate aree dell’entroterra in mattinata e più diffusamente l’Imperiese a partire dalla serata, con stacchi moderati con l’approssimarsi della mezzanotte. Nevicate di debole o moderata intensità sul comparto delle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 metri, in calo serale fin verso i mille metri.

Venti

Moderati o forti da Nord sul settore occidentale della regione. Deboli da est/nord-est a Levante.

Mari

Stirati sotto costa; Mossi al largo. Molto mossi o agitati al largo delle coste Imperiesi in serata.

Temperature

Stazionarie o in lieve aumento. Sulla costa minime tra 9 e 14 gradi, massime tra 11 e 16 gradi. Nell’interno minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 4 e 11 gradi.

Lunedì 22 dicembre

Avvisi

Disagi legati alle ingenti nevicate sopra i 600-700 metri nell’entroterra di Ponente. Accumuli pluviometrici localmente superiori ai 100 millimetri nel savonese centro-occidentale entro la mezzanotte. Raffiche di tramontana superiori ai 60 km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese occidentale.

Cielo e fenomeni

Giornata fortemente perturbata con precipitazioni moderate/forti sui versanti marittimi e cumulate pluviometriche localmente elevate entro sera sul Savonese costiero. Nevicate diffuse nelle aree dell’entroterra di Ponente sopra i 600 metri (a partire dai 300-400 metri in Val Bormida), in intensificazione pomeridiana e con accumuli al suolo ingenti, in quota, entro sera. Piogge deboli o moderate sul Centro-Levante con quota neve crescente dalla Val d’Orba verso est. Seguire i prossimi aggiornamenti

Venti

Burrasca dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero. Deboli o al più moderati da nord-est a levante.

Mari

molto mossi sotto costa e agitati al largo

Martedì 23 dicembre

Nevicate copiose a quote di montagna a Ponente, con cumulate localmente superiori ai 50-60 centimetri sul comparto delle Alpi Liguri. Piogge deboli o moderate sull’intero territorio regionale, con possibili pause asciutte sul centro regione e locali intensificazioni possibili sull’estremo Levante e sui versanti padani in mattinata. Quota neve in assestamento sopra i 700-800 metri a Ponente (500-600 metri in Val Bormida) e sopra i 1000-1200 metri sul Centro-Levante. Temperature stazionarie. Venti a regime di burrasca dai quadranti settentrionali a Ponente; moderati altrove, dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati al largo. Seguire i prossimi aggiornamenti