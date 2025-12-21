Natale, la Lega ancora contro Salis: “Eliminare il presepe da Tursi va contro la linea del papa”

Genova. La Lega all’attacco della sindaca di Genova Silvia Salis e riapre la polemica sul “presepe negato” a Palazzo Tursi. Lo fa oggi riprendendo le parole di Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo.

“Rifiutare il presepe e il Bambin Gesù, o peggio, eliminarli dalla sede di un Comune come ha fatto la sindaca di Genova Silvia Salis a Palazzo Tursi, o cancellarli dai luoghi pubblici, è una negazione delle radici e delle identità della nostra civiltà, ma anche una negazione della vera libertà – dichiarano i consiglieri regionali Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi citando le parole del religioso -. Infatti, allestire il presepe nelle nostre scuole o negli spazi pubblici non è nulla di invasivo od offensivo. Togliere, poi, il nome di Gesù dai canti natalizi, come avvenuto in alcune scuole di Comuni italiani amministrati dalla sinistra, è a dir poco assurdo. Perché festeggiare il Santo Natale con la pretesa di togliere il riferimento al festeggiato è illogico, incoerente e bizzarro”.

