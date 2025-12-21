Rapallo: riunione conviviale al Panathlon Club; tre nuovi soci

Da Claudio Galluccio, responsabile della comunicazione Panathlon Club Rapallo -Tigullio Occidentale

Il 17 dicembre, presso la nostra sede dell’Hotel Europa, si è svolta la tradizionale serata di scambio degli auguri per le festività natalizie. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera elegante e conviviale, ha registrato una partecipazione numerosa e sentita. La serata è stata anche l’occasione per accogliere ufficialmente tre nuovi soci che, grazie al loro prestigioso curriculum, vanno ad arricchire ulteriormente il valore del nostro Club: Giancarla Arata, nota commerciante di Rapallo; Pier Luigi De Anna, ingegnere con una significativa esperienza internazionale; Luca Tebaldini, consulente finanziario.

In un clima allegro e amichevole, i presenti hanno inoltre potuto assistere alla proiezione di un filmato dedicato alla Rea Palus Race, manifestazione che ha avuto come cornice lo splendido scenario di Porto Venere e la collaborazione del Comune stesso. Le immagini sono state particolarmente suggestive in quanto parte del percorso si è svolto all’interno del sito degli incursori della Marina Militare. Il progetto, frutto dell’instancabile impegno di Andrea Molinari, promotore di numerose iniziative, continua a crescere e promette di riservare molte interessanti sorprese anche nel 2026.

