Scalinata Spallanzani: tombini ostruiti e rischio allagamenti, Montefiori interpella il sindaco

La scalinata Spallanzani, nel centro cittadino, torna al centro dell’attenzione per le condizioni di manutenzione. Il consigliere del Partito democratico Andrea Montefiori ha presentato un’interpellanza al sindaco, segnalando che molti tombini lungo la scalinata risultano da tempo completamente ostruiti, causando allagamenti nelle giornate di pioggia.
Montefiori ricorda di aver già sollevato il tema alcuni mesi fa, evidenziando come la mancanza di interventi strutturali da parte dell’Amministrazione stia aggravando il degrado della scalinata. “Le attuali precarie condizioni dovrebbero indurre ad una particolare attenzione alla manutenzione ordinaria”, sottolinea il consigliere.