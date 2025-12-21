Serie D Girone A (17^ giornata): il Vado allunga, pareggiano Celle Varazze e Cairese

La NovaRomentin sconfitta 6-0 dal Vado la settimana scorsa regala ai rossoblù un gran bel Natale. Il fanalino di coda del campionato ferma infatti sullo 0-0 il Ligorna consentendo alla squadra di Sesia, vittoria 2-3 sul campo della Biellese, di salire a +3. Vantaggio vadese con Ciccone nel primo tempo. I piemontesi pareggiano con Di Cesare in avvio di ripresa ma due minuti più tardi Raffini riporta avanti i liguri. Menabò fissa il punteggio sul 2 a 2 ma Raffini regala al 72′ un goal che potrebbe pesare molto in questo campionato.
In coda, la Cairese fallisce ancora l’appuntamento con la prima vittoria in casa pareggiando 1-1 contro il Gozzano (qui la cronaca della partita). Rimane un punto sopra alla zona playout il Celle Varazze. Le civette pareggiano 2 a 2 contro l’Imperia. Nerazzurri in vantaggio di due goal dopo cinque minuti, Daillo e Boccia. Al 24′ accorcia Balan, a nove dal termine Insoltito regala un punto alla squadra di Mario Pisano.