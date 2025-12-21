Sestri: cedimento di un tratto di strada a Villa Ponzerone

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Nel pomeriggio di oggi in località Villa Ponzerone, sulla strada tra Santa Vittoria e Rovereto, si è verificato un cedimento verso valle di una porzione di carreggiata. Lo smottamento fortunatamente non ha coinvolto persone o cose. Sul posto la Polizia Locale per una prima messa in sicurezza della viabilità. Nei prossimi giorni, insieme all’ufficio tecnico, si valuterà il quadro della situazione. Nel frattempo si invita prudenza nel percorrere il tratto interessato.

