Tra competizione ai fornelli e solidarietà: sono i detenuti della squadra rossa i vincitori della quarta edizione di “Giudizi Gourmet”

Ogni squadra ha presentato un antipasto, un primo e un dolce, sotto la guida degli chef Silvia Cardelli e Maurizio Stella. In tavola sono arrivati piatti curati e di alto livello: dal baccalà mantecato all’insalatina tiepida di molluschi, dalla fregola ai frutti di mare agli gnocchetti con gamberi e carciofi fritti, fino ai dessert finali. La qualità complessiva delle preparazioni ha reso particolarmente difficile il compito dei giudici, ma la votazione, effettuata con cioccolatini rossi e blu, ha decretato la vittoria della squadra rossa con il punteggio di 36 a 22.

“Questa iniziativa cresce di anno in anno grazie alla partecipazione sempre più ampia di colleghi, aziende e cittadini – ha spiegato Fabio Sommovigo, presidente della Camera penale –. Il dialogo con la direzione della struttura e con la Polizia penitenziaria è via via più semplice e costruttivo. Quest’anno, inoltre, abbiamo potuto celebrare i 35 anni della nostra Camera penale, nata il 27 ottobre 1990, ospitando i past president Andrea Corradino, Daniele Caparara e Andrea Lazzone”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Raffaella Nardone, che cura l’organizzazione dell’evento, al segretario Cristian Falcone e ai consiglieri Davide Garbini e Valentina Antonini.