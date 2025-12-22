Albissola, prosegue il piano di messa in sicurezza della viabilità: dopo il semaforo in zona Prana, sull’Aurelia arrivano i sistemi “Pedone Smart”

Albissola Marina. Mercoledì 17 dicembre sono iniziati i lavori di installazione di due sistemi “Smart” a servizio della sicurezza degli attraversamenti pedonali presenti sull’Aurelia all’altezza degli incroci di Viale Faraggiana (di fronte alla spiaggia libera attrezzata comunale Le Vele) e di Piazza San Benedetto (antistante allo stabilimento balneare Bau Bau Village).

Gli apparecchi, denominati “Pedone Smart”, rilevano i pedoni illuminando gli attraversamenti pedonali in modo tale da segnalare la loro presenza ai veicoli. Questo sistema tecnologico è stato progettato e ingegnerizzato in modo da svolgere tutte queste funzioni pur mantenendo un aspetto estetico compatto e gradevole ed è uguale ai sette dispositivi installati nel 2023 in alcune delle principali arterie cittadine (Viale Perata, Viale Faraggiana, Via delle Industrie, Piazza San Benedetto).

