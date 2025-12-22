Bilancio Sarzana: “Sessanta milioni di investimenti riducendo debito e senza alzare tasse. Vicini ad appianare disavanzo”. Quadruplicano i soldi per gli asfalti

Prossimo alla presentazione in Consiglio comunale, stamani il bilancio di previsione del Comune di Sarzana è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco Cristina Ponzanelli e dall’assessore in materia Carlo Rampi. Un documento, osserva l’amministrazione, che “conferma una linea amministrativa improntata alla solidità finanziaria, alla programmazione degli investimenti e alla centralità delle politiche sociali, con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo della città e rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità” e che “si colloca in continuità con il percorso intrapreso negli ultimi esercizi, basato sulla razionalizzazione della spesa corrente e sull’allocazione delle risorse verso settori strategici per la crescita e la coesione sociale”.

Tra i numeri, quelli dell’indebitamento complessivo del’ente, che, pari a 27 milioni e 462mila euro nel 2025, nel 2026 scenderà, emerge dal documento, di 600mila euro, anche in virtù del contrasto all’evasione fiscale, attività che, nel 2025, ha consentito il recupero di circa 1 milione e 680mila euro euro, “a cui si aggiungono circa 2 milioni per la parte coattiva”, ha spiegato l’assessore Rampi. Il quale, sempre in materia di evasione, ha riferito della novità dell’affidamento dell’accertamento tributi, dal 2026, alla società Spezia Risorse. “Da questo ci aspettiamo sì una più efficace riscossione nei confronti di chi non ha adempiuto – ma è comunque noto al fisco -, ma in particolare un recupero inerente quei soggetti che proprio non pagavano o che pagavano ma le cui dichiarazioni non corrispondevano alla realtà, vedi dimensioni della casa, del capannone ecc.”, ha detto Rampi, parlando dell’affidamento alla società in house come di “una vera e propria rivoluzione che è presumibile porti nell’arco di due-tre anni a un forte incremento delle entrate” e osservando che “a fine ’26 vedremo se l’incremento sarà stato già possibile realizzarlo già dal primo anno o se occorrerà più tempo”; è intanto comunque stimato in quasi 700mila euro l’aumento delle entrate dalla lotta all’evasione nel 2026, appunto il primo anno di operatività dell’intesa con Spezia Risorse. “Da questa novità mi aspetto un risultato brillante, ma è giusto operare valutazioni prudenti, come abbiamo sempre fatto, per non inciampare in certi madornali errori del passato di questa città: le spese si fanno quando i soldi arrivano, non prima”, le parole del sindaco.

