Camogli: elezioni al Circolo Pd, Mariangela Russo Segretaria

Da Comunicazione Circolo Pd
Elezione Segretario Provinciale Francesco Tognoni e Segretaria di Circolo Mariangela Russo. Con il 20 dicembre 2025 si sono conclusi gli appuntamenti elettorali del Partito Democratico per l’elezione del:
Segretario Provinciale unitario Federazione Genova Francesco Tognoni,
Rappresentante Assemblea Regionale Donne Democratiche Martina Giannetti,
Segretaria di Circolo PD Camogli e del Direttivo.
Il Circolo PD di Camogli ha organizzato il 7/12/2025 un incontro pre-congressuale con il candidato segretario Francesco Tognoni, con la responsabile Donne Democratiche Provinciale Sofia De Patrizi, con la candidata alla Assemblea Regionale Martina Giannetti.