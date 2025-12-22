Camogli: “Le Boef & l’Asen” al Teatro Sociale

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Con la rappresentazione di venerdì 26 dicembre alle 17.00 al Teatro Sociale di Camogli de Le Boef & l’Asen di Norbert Eben si entra nel cuore della narrazione della Natività. La messa in scena di questo testo – un’autentica storia di Natale, buffa e ricca di significati al tempo stesso – è ormai un classico del periodo natalizio in molti paesi europei e dell’America Latina. Nello stesso periodo di tempo lo si può vedere sia in Italia che in Germania, a Berlino.

