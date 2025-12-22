Che fare dopo il pranzo di Natale e a Santo Stefano? Mostre, spettacoli, musica, presepi: qualche idea

Che fare in zona a Natale e Santo Stefano? Proviamo a fare una panoramica, giocoforza non esaustiva, guardando qua e là alla ricerca di opportunità ed eventi con cui chi ne abbia voglia e forza potrà contrappuntare i panettoni.

Sul versante musei e mostre, a Sarzana sia il 25, sia il 26 saranno visitabile Il colore della realtà, mostra dedicata all’opera di Renato Guttuso, di recente inaugurazione, come anche Anthology, protagonista l’arte di Giuseppe Veneziano, entrambe allestite negli spazi della Fortezza Firmafede; a un passo dalla Cittadella, in Piazzetta Firmafede, sarà inoltre visitabile il Museo diocesano, la cui proposta in questo periodo è arricchita dall’affresco Bambin Gesù delle Mani del Pinturicchio, oltre che dal ‘ritorno’ a Sarzana, dal Museo dei Cappuccini di Genova, di una serie di statuette presepiali lignee settecentesche. Il 25 i musei civici spezzini osserveranno riposo, ma ecco che il 26 riapriranno le porte: al Museo Lia è stata recentemente inaugurata la mostra La madre e il figlio, al CAMeC ha aperto a ottobre Fotosintesi. Fotografie della collezione Carla Sozzani, all’Etnografico è in corso Studio e meraviglia; senza dimenticare le collezioni di Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti, questa recentemente arricchitasi di un dipinto del Fossati. Fermo a Natale anche il Museo tecnico navale – dove a novembre è stata inaugurata una rinnovata Sala Marconi -, che riaprirà le porte a Santo Stefano. Sempre nel capoluogo, il 25 e il 26 sarà visitabile su prenotazione (a info@starteitalia.it – 0187 87 58 39) la mostra Quindici + Uno, organizzata per festeggiare i 15 anni di attività dell’associazione Startè. Chiuso il 25 e aperto il 26 il castello di Lerici, dove è in corso la mostra Il viaggio dell’eroe di Nicola Micali. Tornando nel capoluogo, ma lasciando l’ambito mostre e raggiungendo il tendone del Pin, ai giardini, ecco che, per Trac Festival, sarà possibile assistere alla musica e alle acrobazione della prima nazionale di OctOpus, della compagnia francese Circa Tsuïca (25 dicembre ore 18.30) e a Giovanna d’ArpPo, con la clown Gardi Hutter nei panni di una lavandaia che sogna grandi azioni eroiche (26 dicembre ore 18.30).

