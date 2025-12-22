“Entro Pasqua pronti i primi due piani”, una clip celebra un anno di lavori al Felettino

Una videoclip per celebrare un anno di lavori al cantiere dell’ospedale Felettino. Lo hanno creato Regione Liguria e Guerrato spa proiettandolo questo pomeriggio presso la Mediateca regionale del Quartiere Umbertino. “Una delle opere più importanti per la Liguria e la più importante per la provincia della Spezia – illustra l’assessore Giacomo Giampedrone -. Il percorso costruito dimostra che fare un partenariato pubblico-privato non significa privatizzare un ospedale. Un privato concessionario che costruisce per il pubblico e ottiene dei servizi è qualcosa che è dentro il codice degli appalti. Vedrete nei prossimi mesi come crescerà l’opera, sarà esponenziale“.

“Un sogno di cui si inizia a vedere la realizzazione – dice il sindaco Pierluigi Peracchini -. Il modello pensato da Toti dà risultati concreti”. L’assessore Massimo Nicolò si lancia in un parallelo con il ponte Morandi. “Sapete tutti cosa l’allora sindaco Bucci fece per il ponte di Genova e cosa sta facendo oggi per l’ospedale della Spezia con l’aiuto dell’assessore Giampedrone. Anche solo rispetto al sopralluogo di un mese fa sono stati fatti passi avanti straordinari”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com