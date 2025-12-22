Finanziamenti governativi per le parrocchie liguri: restauro e consolidamento alla Cappella del Ritrovamento di Soviore di Monterosso

La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli interviene in merito al finanziamento per le chiese liguri che supera i 450mila euro. Tra i destinatari delle sovvenzioni anche la Cappella del Ritrovamento a Soviore. In una nota della senatrice si legge: “Oltre 450mila euro per la manutenzione delle chiese liguri grazie al decreto firmato oggi dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Si tratta di risorse per il triennio 2025-2027, destinate a opere di ripristino e riqualificazione secondo le istanze avanzate da parrocchie, diocesi e altri enti di culto. In particolare, per la Liguria l’importo ammonta a 452.781 euro.

“Nella parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Monterosso al Mare e appartenente alla curia della Spezia, si effettuerà un lavoro di recupero, restauro e consolidamento strutturale della cappella del Ritrovamento – Soviore – prosegue la senatrice -. Inoltre, presso la parrocchia di San Pietro Apostolo in Borgo Verezzi (Savona), si procederà alla valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio culturale e storico del santuario della Madonna del Buon Consiglio. Per la realizzazione di tali progetti, i singoli beneficiari potranno stipulare apposite convenzioni con i provveditorati alle opere pubbliche territorialmente competenti o con altre stazioni appaltanti qualificate”.

