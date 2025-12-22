Fincantieri consegna la Ppa “Kri Prabu Siliwangi-321” alla Marina militare indonesiana

Si è svolta oggi, presso lo stabilimento di Muggiano, la cerimonia di consegna della Mpcs (Multipurpose Combat Ship Ppa) Kri Prabu Siliwangi-321, seconda di due unità combattenti multi-missione realizzate da Fincantieri per la Marina Militare indonesiana.

Alla cerimonia hanno partecipato l’ammiraglio Muhammad Ali, capo di stato maggiore della Marina indonesiana; l’ambasciatore d’Indonesia in Italia, Junimart Girsang; l’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, capo di stato maggiore della Marina militare, a sottolineare l’importanza della cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa navale. Per Fincantieri presenti l’amministratore delegato e direttore generale, Pierroberto Folgiero, e il direttore generale della Divisione Navi Militari, Eugenio Santagata.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com