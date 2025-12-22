Genoa, De Rossi: “Il gol ci ha spezzato il cuore, i ragazzi hanno giocato come io vivo questo sport”

Genova. Un De Rossi orgoglioso dei suoi ragazzi come mai sinora, tanto che in conferenza stampa li descrive, al termine della sconfitta contro l’Atalanta “Identici a come io vivo questo sport, mi hanno rappresentato in pieno”. Il mister è anche certo che questa beffa nel finale non sia, come tanti dicono “da Genoa”, anzi: “Dopo questa partita il fatalismo lo lascerei fuori. Abbiamo fatto 89 minuti da Genoa, non che abbiamo preso il gol da Genoa. Dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra. Il gol ci ha spezzato il cuore per quello che i giocatori hanno messo in campo. Sono fiero di loro e dell’organizzazione che abbiamo avuto. Quando sono arrivato eravamo disordinati, spesso perdevamo tanto tempo, invece stasera sono stati bravi dal primo all’ultimo”.

Per far capire quanto è fiero dei suoi ragazzi usa un esempio pratico: “Quando non avevo squadra avevamo preparato un video da presentare ai direttori sportivi per farmi prendere e avevo messo degli spezzoni di Roma-Brighton, Roma-Milan, beh ora lo rifarei mettendo i 95 minuti di questa partita. Non c’è niente di meglio per un allenatore”.

