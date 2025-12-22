Il giallo di Esposito che sembra giunto al capolinea della sua avventura allo Spezia

Potrebbe essere finita così, nel modo più amaro possibile: con un cartellino giallo evitabile, quasi inspiegabile, che gli costerà la squalifica contro il Pescara e che rischia di diventare l’ultima immagine di Salvatore Esposito con la maglia dello Spezia. Un epilogo stonato, arrivato a quasi tre anni esatti dal suo sbarco in Liguria, alla vigilia di un mercato di riparazione che per lo Spezia non è una semplice finestra, ma una necessità vitale per evitare una retrocessione in Serie C che oggi la classifica rende drammaticamente concreta.

Mai come ora Salvatore era sembrato così lontano dallo Spezia. Nemmeno nei momenti più bui. Nemmeno dopo la retrocessione dalla Serie A, quando sperava di restare nella massima categoria senza riuscirci. Eppure, invece di cercare una via di fuga, aveva scelto di restare. Nel gennaio successivo, in situazioni di classifica simili a quelle attuali, si era caricato la squadra sulle spalle, diventando leader tecnico e morale, rifiutando di abbandonare una barca che stava imbarcando acqua. Alzò il livello, trascinò lo Spezia alla salvezza e pose le basi per quella che sarebbe stata la stagione migliore della sua carriera.

