Il mercato a chilometri zero al Centro Kennedy anticipa di un giorno: presenti alla vigilia di Natale

Il mercato di piazzale Kennedy sarà anticipato a mercoledì 24 dicembre dato che la solita collocazione del giovedì cadrebbe di Natale mentre rimane invariato l’orario dalle 7.30 alle 13. “Appuntamento enogastronomico più ricco del solito con la opportunità per gli spezzini amanti della qualità di trovare soluzioni per ila vigilia ed il pranzo di Natale. Molti i prodotti del territorio che animeranno con profumi e colori la tensostruttura del piazzale dalle mele alle arance al miele ai formaggi, all’olio, al vino e naturalmente agli ortaggi di stagione come pomodori broccoli zucchine patate e la deliziosa frutta della val di Magra e con la convenienza di costi contenuti a fronte di una qualità indiscussa” spiegano gli organizzatori.

In un periodo dove contraffazioni e tracciabilità alimentari fasulle la fanno da padroni in pieno centro l’occasione di gustare, una volta a settimana, prelibatezze, tipicità e qualità del territorio a costi contenuti.

