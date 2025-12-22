Impianto rifiuti Pianazze, l’opposizione attacca Peracchini: “Immobilismo e polemiche invece di soluzioni”

Il Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra e Italia Viva La Spezia intervengono sulla questione rifiuti e sulla recente bocciatura di una mozione nella quale veniva chiesta la delocalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti delle Pianazze.

In una nota i consiglieri scrivono: “Peracchini ritiene che il ruolo del presidente della Provincia sia quello di delegittimare l’attività dell’opposizione, bacchettandone i rappresentanti quasi fosse la maestrina dalla penna rossa. Lo abbiamo visto in occasione dell’assemblea dei sindaci di Atc, lo abbiamo potuto nuovamente disapprezzare sabato in occasione della mozione presentata dai consiglieri di centrosinistra che chiedeva legittimamente la delocalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti delle Pianazze”.

“Allora spieghiamo noi a Peracchini che richiedere una revisione delle autorizzazioni amministrative è un passaggio amministrativo più che previsto dalla normativa vigente: si chiama autotutela, istituto che nella pubblica amministrazione consente di riesaminare discrezionalmente i propri atti, sul piano della legittimità e dell’opportunità.

Il metodo Peracchini, ormai diventato drammaticamente classico invece prevede di attaccare l’opposizione con grande veemenza per far passare come atto di correttezza istituzionale il suo immobilismo e come atto di governo la scelta di non scegliere”, aggiungono.

“Insomma il piano è noto, rimandare pur di non fare, di non affrontare, di non assumere responsabilità – proseguono -. Nel caso dell’impianto Specchia, tra l’altro, la storia si ripete. Era già accaduto un anno fa con l’interrogazione presentata dalla consigliera Monfroni.Peracchini, lo chiariamo a lei e ai suoi fidi consiglieri, l’opposizione non fa propaganda e non si mette in vetrina, svolge il suo ruolo, pone puntuali questioni amministrative. È fastidioso, lo capiamo, ma per impedirlo occorre cambiare le regole della democrazia”.

Nella nota si legge ancora: “”Le questioni ben conosciute e esattamente esposte sabato in Provincia dalla mozione dei consiglieri di centrosinistra dovevano essere discusse nel merito. Invece un Presidente inadeguato e una maggioranza impreparata hanno volutamente alzato i toni della polemica pur di rimandare e non affrontare il tema. La realtà è sotto gli occhi di tutti e testimoniata dagli esposti, numerosi, dei cittadini delle Pianazze, zona su cui insiste l’impianto. Le autorizzazioni provinciali, eseguendo un preciso indirizzo politico, hanno sempre considerato le varianti all’impianto Specchia come varianti non essenziali, senza perciò sottoporre i progetti in Regione a una valutazione d’impatto ambientale e quindi senza affrontare i nodi critici in modo approfondito e con lo svolgimento di inchieste pubbliche aperte ai cittadini interessati. Invece di accusare l’opposizione, il Presidente Peracchini avrebbe potuto e dovuto informarsi e rispondere nel merito. Se non lo ha fatto, è perché evidentemente non ha risposte da offrire”.

