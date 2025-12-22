Infinity Recco Music Award, il sindaco Gandolfo proclama i vincitori che accenderanno il palco del Capodanno sul Mare

Recco. Recco si conferma una fucina inesauribile di iniziative. L’ultimo annuncio è arrivato dai microfoni di Infinity Recco, la “radio sul mare”, dove il sindaco Carlo Gandolfo, vestendo per una sera i panni inediti di dj e speaker, ha proclamato ufficialmente i vincitori dell’Infinity Recco Music Award, contest dedicato ad artisti emergenti di tutta Italia. A trionfare nella competizione è stata la milanese Bessye. Con il suo brano “Real” e l’impressionante cifra di 3.243 voti, l’artista si è aggiudicata il gradino più alto del podio e il diritto di esibirsi il prossimo 31 dicembre sul prestigioso palco del Capodanno sul Mare 2026 a Recco, davanti a una folla che si preannuncia caldissima. Non sarà sola perché accanto a lei troveremo Elena, di Avegno, che con il brano “Salsa latina” ha raccolto 2.123 preferenze. Ad Elena è andato il premio Hit Radio 2025, che le garantirà l’accesso alla serata dell’ultimo dell’anno insieme alla vincitrice . Sul podio, infine, il cantautore Fondoschiena che con la canzone “Foglie”, ha chiuso la classifica con 1.258 voti.



Il contest ha registrato numeri importanti, testimoniando la vitalità del panorama emergente italiano. Il pubblico è stato protagonista attivo del contest. Gli ascoltatori hanno decretato il successo dei brani in gara, votando il proprio preferito attraverso un messaggio scritto o vocale a un numero dedicato. Roby Pinna, dj e anima di Infinity Recco, non nasconde la soddisfazione: “E’ stato un successo enorme e inaspettato. Abbiamo ricevuto ben 252 brani di artisti emergenti da ogni parte d’Italia, tutti di alta qualità. Ne abbiamo selezionati 24, e i 10 più votati sono stati i protagonisti di una maratona musicale via radio che ha letteralmente infiammato la web radio. Abbiamo ricevuto circa 10mila messaggi whatsapp con l’espressione del voto”.

