Investimento mortale Savona, in consiglio comunale un minuto di silenzio per Valentina Squillace

Savona. La seduta del consiglio comunale di Savona di oggi pomeriggio si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Valentina Squillace, la 22enne investita da un tir in corso Tardy e Benech martedì scorso.

“Prima di cominciare ricordo che a Savona c’è stata un’orribile disgrazia, se n’è già parlato lungamente, noi non facciamo delle parole ma mi sembra giusto rendere testimonianza di questa giovane vita spezzata e invito tutti a fare un minuto di silenzio”, ha detto Franco Lirosi, il presidente del consiglio comunale in apertura.

