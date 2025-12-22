La magia del presepe vivente di Equi Terme: un treno speciale e cento figuranti per la trentacinquesima edizione

Ricco programma di iniziative per la trentacinquesima edizione del presepe vivente di Equi Terme. L’intero borgo della Valle del Lucido si trasformerà in un grande evento a cielo aperto. Vicoli medievali, percorsi immersi nella natura e luoghi simbolici alle falde delle Alpi Apuane fanno da cornice a una delle manifestazioni natalizie più identitarie e sentite del territorio. Le rappresentazioni si svolgeranno dal 25 al 28 dicembre: il giorno di Natale dalle 20.30 alle 23.30, mentre nelle giornate successive il presepe sarà visitabile dalle 18 alle 21.

Nel secondo giorno della manifestazione, venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle ore 18, il vescovo diocesano Fra Mario Vaccari visiterà il Presepe Vivente di Equi Terme, portando il suo messaggio spirituale tra le scene del borgo. È il terzo anno consecutivo che il Vescovo sceglie Equi, a conferma di un legame ormai consolidato tra la diocesi e una manifestazione capace di tenere insieme folklore e annuncio evangelico.

