Leoncini, Leo e Lions insieme per il Natale: panettoncini e poesie per gli ospiti dell’Hospice Rossello e della Rp Bagnasco

Savona. Tra sabato e oggi, lunedì 22 dicembre, Leoncini, Leo e Lions hanno portato il calore del Natale nelle strutture del territorio, facendo visita all’Hospice Centro Misericordia Rossello e alla Residenza Protetta, e nella giornata di oggi alla Residenza Protetta Casa Marino Bagnasco, incontrando oltre 120 ospiti.

Durante le visite sono stati donati panettoncini e pandorini, accompagnati da parole, sorrisi e momenti di condivisione. Un ruolo speciale lo hanno avuto i Leoncini, che con grande sensibilità hanno preparato i biglietti di auguri e letto le poesie dedicate agli ospiti, regalando emozioni autentiche e attimi di sincera vicinanza.

» leggi tutto su www.ivg.it