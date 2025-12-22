COMMENTA
Maltempo, prolungata l’allerta gialla per neve e in arrivo pioggia forte

Liguria. Il passaggio di una perturbazione sulla Liguria porterà precipitazioni diffuse dal pomeriggio odierno alla mattinata di domani, con cumulate areali significative sul Ponente (zone A e D) nella giornata odierna, alle quali domani (23 dicembre) si aggiungono le cumulate areali significative anche sul centro della regione (zone A, B e D).

La precipitazione assumerà carattere nevoso sul centro-ponente, con possibili deboli nevicate in quota in mattinata, che andranno intensificandosi dalle ore centrali: si attendono nevicate moderate nell’interno del Ponente (zona D e interno di A) su zone non sensibili fino alla mattina di domani, deboli nevicate potranno interessare il tracciato autostradale della A6.

