Marciapiedi sconnessi in centro, Montefiori: “Servono interventi urgenti”

Il consigliere comunale di minoranza del Partito democratico Andrea Montefiori ha presentato un’interpellanza al sindaco sulle condizioni dei marciapiedi e della pavimentazione di via Fazio. Nel documento chiede una verifica puntuale dei tratti compresi tra corso Cavour e via Prione, degli incroci con via Daniele Manin e via Galileo Galilei e dell’ultimo tratto della strada prima di via Tommaseo.

Proprio in quest’ultimo punto Montefiori richiama una situazione che definisce ormai cronica. “Da tempo immemore – scrive – sono state posizionate delle barriere per interdire il transito pedonale” una scelta che, secondo il consigliere dem, penalizza residenti e passanti in una zona centrale e molto frequentata della città.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com