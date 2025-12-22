Natale a Laigueglia: eventi per bambini, cultura e cioccolata calda in piazza dopo la messa di mezzanotte

Laigueglia. Laigueglia si tuffa nel periodo clou delle feste con il suo “Natale d’Incanto” ed il suo ricco calendario di eventi organizzati dall’amministrazione comunale e dalle realtà cittadine per allietare le vacanze.

La città si presenta addobbata a festa, con un grande albero di Natale luminoso vicino al bastione, una struttura luminosa ad arco con un simpaticissimo pupazzo di neve alla base del molo centrale vicino al grande presepe in legno illuminato con statue a grandezza naturale, e sulla passeggiata, nel budello e nelle piazzette del centro storico tantissime luminarie artistiche e i caratteristici gozzi liguri da pesca addobbati ed illuminati; come da tradizione, sarà presente in Piazza San Matteo, davanti al Centro Civico Semur, la poltrona e la cassetta delle lettere di Babbo Natale, dove i bambini potranno scrivere e spedire le loro letterine ed imbucarle personalmente, e dove sarà presente la sagoma dell’elfo per scattare divertenti e goliardiche fotografie.

