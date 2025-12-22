Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, nel 2026 su punta su cibo, comunità e territorio

Genova. E’ la Cucina Bianca e degli alpeggi il concept del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri per i Calendari e Bugiardini 2026 dedicati ai Parchi Naturali Regionali, l’appuntamento annuale che racconta e valorizza il patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico ligure.

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, che ha coordinato l’intero progetto grafico e il percorso enogastronomico “Un viaggio di sapori nella Cucina Bianca”, per il calendari2026 ha realizzato un focus su ricette e di prodotti molto conosciuti nel nostro entroterra: il gran pistau di Buggio (Pigna), i sugeli di Triora e Realdo, le raviore De.Co. di Montegrosso Pian Latte, gli streppa e caccia là di Mendatica, le türle di Cosio d’Arroscia, le lumache di Molini di Triora, la torta di zucca di Rezzo, la capra e fagioli di Rocchetta Nervina; e poi ancora la Toma di pecora brigasca, lo Zafferano di Triora, la lavanda di Drego (Molini di Triora), il Fagiolo Bianco di Pigna, il miele di Ape Nera del Ponente Ligure, il Pane di Triora, il Vino Ormeasco DOC, l’Aglio di Vessalico e l’olio extravergine di oliva DOP.

