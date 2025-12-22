Piattaforme di studio online: un grande aiuto per chi frequenta università telematiche

Internet e le nuove tecnologie stanno mutando nel profondo il volto dell’Università. Sebbene la trasformazione, soprattutto nel nostro Paese, abbia fatto fatica a prendere il via, negli ultimi cinque anni qualcosa è cambiato e ha portato il numero degli iscritti italiani alle università telematiche a crescere vertiginosamente, fino a raddoppiare.

Il fenomeno non riguarda singole località, magari paesini più isolati o città in cui non si trovano grandi università, ma accomuna tutte le regioni, Liguria compresa. Inoltre, non interessa esclusivamente piccole nicchie, come quella degli studenti lavoratori, ma sembra essere una soluzione molto apprezzata da un’ampia fascia di universitari, inclusi i neodiplomati in cerca di un metodo didattico innovativo, al passo con i tempi e flessibile.

