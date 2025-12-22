Porto, proroga tecnica del servizio ferroviario in attesa della nuova gara europea

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale ha sancito la proroga tecnica del servizio di manovra ferroviaria all’interno del porto e conferma la decisione di procedere con una nuova gara europea per l’affidamento a lungo termine del servizio.

L’atto scaturisce dalla scadenza imminente del contratto attuale, fissata per la fine del 2025. Per evitare qualsiasi interruzione in un settore vitale per la logistica portuale, il presidente Bruno Pisano ha disposto il proseguimento del rapporto con il gestore uscente, l’Associazione temporanea di imprese costituita da Mercitalia Shunting e Terminal e La Spezia Shunting Railways. Questa estensione temporale rimarrà valida per il tempo strettamente necessario a completare la nuova procedura di gara, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com