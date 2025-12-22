Presentato il calendario 2026 del Comitato coordinamento marce della Spezia e della Lunigiana

È stato presentato nei giorni scorsi in Comune il calendario 2026 delle attività del Comitato coordinamento marce della Spezia e della Lunigiana, che ha tagliato il traguardo dei 42 anni dalla costituzione. Sono intervenuti il presidente del comitato Carlo Piga, Sergio Crocicchia, membro del direttivo, l’assessore allo Sport Alberto Giarelli, l’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri e il dottor Lorenzo Paita, che ha illustrato un’ampia relazione sui benefici del camminare e delle attività motorie sul benessere e sulla salute fisica e psichica delle persone.

Il programma delle camminate ludico-motorie prevede un ricco elenco di appuntamenti fra gennaio e dicembre, distribuiti in numerose località della Provincia della Spezia e della Lunigiana.

La prima iniziativa sarà la tradizionale “CorriPegazzano”, giunta alla 31° edizione, prevista il prossimo 6 gennaio.

