Il contest ha registrato numeri importanti, testimoniando la vitalità del panorama emergente italiano. Il pubblico è stato protagonista attivo del contest. Gli ascoltatori hanno decretato il successo dei brani in gara, votando il proprio preferito attraverso un messaggio scritto o vocale a un numero dedicato. Roby Pinna, dj e anima di Infinity Recco, non nasconde la soddisfazione: “E’ stato un successo enorme e inaspettato. Abbiamo ricevuto ben 252 brani di artisti emergenti da ogni parte d’Italia, tutti di alta qualità. Ne abbiamo selezionati 24, e i 10 più votati sono stati i protagonisti di una maratona musicale via radio che ha letteralmente infiammato la web radio. Abbiamo ricevuto circa 10mila messaggi whatsapp con l’espressione del voto”.
Oltre alla visibilità live, le due vincitrici riceveranno dal sindaco Gandolfo prestigiose targhe di encomio e, grazie ai canali ufficiali SIAE e SCF dell’emittente, saranno segnalate alle principali etichette discografiche (Major).
“La musica è condivisione ed è fondamentale nel contesto culturale della nostra città, specialmente per rivolgersi a un pubblico giovane – ha sottolineato Carlo Gandolfo – con questo contest abbiamo mantenuto l’alto livello qualitativo che caratterizza i nostri eventi, offrendo ai talenti emergenti un vero palcoscenico”.
L’appuntamento è ora fissato per la notte di San Silvestro in piazza Eventi di lungomare Bettolo, il 31 dicembre alle ore 21.30.
Nelle foto Bessye, Elena e Carlo Gandolfo