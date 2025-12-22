Sanità, dopo la riforma Bucci vara le nomine nel segno della Asl 2: Prioli e Rebagliati favoriti come direttori generali

Liguriaa. Salvo sorprese saranno Marco Damonte Prioli e Bruna Rebagliati i vertici delle aziende sanitarie liguri ridisegnate dalla riforma Bucci fresca di approvazione in consiglio regionale. L’attuale direttore generale dell’ospedale San Martino è in pole position per la nomina a capo dell’Azienda tutela salute che assorbirà dal punto di vista organizzativo tutte e cinque le Asl, mentre la direttrice sanitaria della Asl 2 di Savona sarebbe il profilo scelto dal governatore per la nuova Azienda ospedaliera metropolitana che terrà insieme San Martino, Galliera, Villa Scassi e il futuro polo di Erzelli.

Il provvedimento è atteso nelle prossime ore, con una giunta convocata dal presidente Bucci a ridosso del Natale per poter partire il 1° gennaio con i tasselli principali già al loro posto. D’altra parte, come ha ricordato nei giorni scorsi il direttore di dipartimento Paolo Bordon, dovrà essere garantita la “continuità dell’assetto organizzativo in essere“, con mantenimento di deleghe e funzioni previste dai piani aziendali. Una “fase di transizione“, come è stata definita per replicare a chi accusava di aver già congelato la riforma, che durerà grossomodo un anno. Nel frattempo bisognerà dare gambe al nuovo assetto, a partire dalla necessaria convenzione con l’ente ospedaliero Galliera e dai trasferimenti del personale su cui saranno inevitabili gli attriti coi sindacati.

