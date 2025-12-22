Savona, approvato il bilancio di previsione: “Un milione di euro in meno da Governo e Regione”

Savona. Il consiglio comunale di Savona ha approvato il bilancio di previsione 2026 con 20 voti favorevoli (10 contrari, 3 assenti). Durante la presentazione della pratica l’assessore Silvio Auxilia ha evidenziato “un rilevante incremento costo del personale a seguito del rinnovo del contratto nazionale e i tagli del Governo e della Regione per un totale di un milione di euro“.

La spesa corrente è di 68 milioni e mezzo di euro (68.521.000 euro), in linea con quella dell’anno scorso (tra gli interventi sono previsti 6 milioni e 200mila euro per il welfare, 1 milione per la manutenzione del verde, 885mila euro per lo skate park, 1 milione per il restyling del Bacigalupo).

