Savona, bambini di differenti fedi in Duomo per l’augurio natalizio di pace nel mondo

Savona. Oltre 500 persone tra bambini, ragazzi e ospiti di alcune residenze protette di Savona e provincia si sono incontrate venerdì scorso nel Duomo di Savona in occasione della XIX edizione dell’iniziativa natalizia del progetto didattico interculturale “Francesco e Kamil”, intitolata quest’anno “Speranza di Pace”.

L’incontro, caratterizzato da un forte valore simbolico e inclusivo, ha visto la partecipazione e l’accoglienza da parte degli esponenti delle differenti fedi religiose, confermandosi come un momento di dialogo, condivisione e riflessione sui temi della pace, della convivenza e del rispetto reciproco.

