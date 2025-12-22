Varazze, approvato il progetto di ristrutturazione del magazzino comunale e nuova sede della protezione civile

Varazze. La giunta comunale di Varazze ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la ristrutturazione del magazzino comunale di via Milano e la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile di Varazze.

L’intervento, del valore complessivo di 900 mila euro, prevede una ristrutturazione integrale del capannone comunale, che verrà suddiviso in due ambiti distinti, razionalizzando gli spazi esistenti e realizzando nuovi locali all’interno del volume attuale. La nuova organizzazione consentirà di ospitare in modo funzionale sia gli operai del Comune sia la nuova sede della Protezione Civile.

