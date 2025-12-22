Via Pré, chiuso per tre mesi il Lamp Fall: era una centrale di spaccio

Genova. La questora di Genova Silvia Burdese ha disposto la chiusura per 90 giorni del ristorante Lamp Fall, in via Prè, ritenuto una vera e propria base operativa per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande arriva al termine di una recente e articolata attività di polizia giudiziaria condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Genova Centro, in collaborazione con il Nucleo Centro Storico della Polizia Locale. L’indagine ha portato all’arresto di 23 persone, prevalentemente di nazionalità senegalese per spaccio di droga. Tra queste anche la titolare del ristorante, una donna di 25 anni.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’attività illecita comprendeva numerose cessioni di eroina, cocaina, crack e hashish, avvenute anche nei confronti di minori. Lo spaccio si svolgeva sia nelle immediate vicinanze sia all’interno del locale, utilizzato come luogo di ritrovo abituale dagli indagati e come base logistica per la gestione delle vendite e della consumazione dei reati.

La giovane titolare è ritenuta complice e punto di riferimento dell’organizzazione: il ristorante veniva utilizzato per custodire il denaro proveniente dallo spaccio, successivamente trasferito o reimpiegato. Non si tratta del primo episodio: già nel giugno 2022 il locale era stato chiuso per 10 giorni con un analogo provvedimento del Questore, sempre per fatti legati allo spaccio di stupefacenti.

A carico dell’esercizio sono emerse anche gravi irregolarità di carattere igienico-sanitario. In due controlli amministrativi, effettuati il 17 ottobre 2025 e il 15 dicembre scorso con il personale della Struttura Complessa Igiene Alimenti di Asl 3, erano state riscontrate condizioni di pericolo per la sicurezza alimentare, con conseguenti sospensioni dell’attività di ristorazione.

Il provvedimento, istruito dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Genova, è stato notificato oggi dai Carabinieri di Genova Centro.