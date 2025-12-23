Albenga celebra il cuore del volontariato: Bernardo “Dino” Ardoino è il primo cittadino benemerito della storia della città

Albenga. La sala del consiglio comunale ingauna è solitamente teatro di dibattiti politici. Ma ieri (22 dicembre), si è trasformata anche in un luogo di unità e riconoscenza: teatro ideale per sancire un momento storico per la Città delle Torri.

Poco prima dell’inizio della seduta di consiglio, infatti, alla presenza di maggioranza e minoranza, di diversi cittadini, dei suoi familiari e dei volti “amici” dei militi, Bernardo “Dino” Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga e presidente onorario di Anpas Liguria, è stato insignito ufficialmente della benemerenza civica.

