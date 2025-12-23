Albenga saluta due pilastri del commercio, Alfredo e Maurizia Sesia in pensione: “Ma lasciamo Il Candidato in buone mani”

Albenga. Dopo oltre 35 anni trascorsi dietro un bancone, segnando la storia del commercio e dell’accoglienza nella Città delle Torri, Alfredo Sesia e sua moglie Maurizia hanno deciso di calare il sipario sulla loro lunga attività professionale per godersi “la meritata pensione”, passando ufficialmente il testimone alla nuova generazione.

La notizia della chiusura della loro esperienza al ristorante-pizzeria “Il Candidato”, in via Cavour, nel centro storico, segna la fine di un’epoca per Albenga, ma “la nave, – utilizzando le loro parole, – non smetterà di navigare”, con la gestione che passerà nelle mani del figlio Angelo e del socio Andrea Giallombardo: riapriranno a febbraio dopo un restyling completo del locale, che durerà un paio di mesi.

» leggi tutto su www.ivg.it