Asl 3, salta il contratto integrativo 2025: firmato solo uno stralcio. Fials annuncia stato di agitazione e sciopero

Genova. Nessun accordo sul Contratto integrativo aziendale 2025 di Asl 3. Come annunciato nei giorni scorsi, la trattativa si è chiusa senza firme sul CIA, lasciando sul tavolo molte delle rivendicazioni sindacali. A renderlo noto è la Fials Genova, che parla apertamente di “accordo saltato” e di un giudizio “fortemente negativo” sull’operato della direzione aziendale.

Per evitare però di perdere i pochi risultati già raggiunti, Fials – insieme alla RSU di Asl 3 – ha deciso di sottoscrivere uno stralcio di accordo, definito “torto collo e tappandosi il naso”, con l’obiettivo di salvaguardare fasce DEP, indennità e fondo per le incentivazioni.

» leggi tutto su www.genova24.it