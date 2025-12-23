Ceriale nel segno dello sviluppo outdoor: al via un doppio progetto da 186 mila euro

Dopo l’adesione da parte di Ceriale al protocollo di intesa con i Comuni di Toirano, Balestrino, Boissano e Borghetto Santo Spirito si è giunti all’approvazione del progetto per la valorizzazione del territorio in ambito outdoor nel comprensorio “Varatella Trail Area”, progetto che vede un importo complessivo di spesa pari a 98.234,40 euro suddivisa in tre lotti, per tre diverse annualità, dove Ceriale parteciperà sostenendo la spesa di 36mila euro.
“Appena conferitomi l’incarico – afferma il consigliere Fabrizio Dani con delega alla riqualificazione dei sentieri -, mi sono subito attivato al fine di coordinare al meglio i due progetti che vedranno impegnata l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di far emergere le potenzialità del nostro territorio ed aumentare l’offerta turistica”.