Sport

Cinture nere e risultati agonistici, per Funakoshi si chiude un anno ricco di soddisfazioni

Funakoshi La Spezia

L’anno sportivo si avvia alla conclusione con un bilancio particolarmente positivo per l’Associazione Sportiva Dilettantistica di Migliarina Funakoshi, che chiude la stagione tra riconoscimenti, avanzamenti tecnici e risultati agonistici, celebrati anche in occasione dei tradizionali auguri per le festività.

Tra i momenti più significativi figura il conferimento della Stella d’Argento del CONI al Maestro Benemerito Sauro Baldiotti, che nel corso dell’anno ha inoltre conseguito l’8° dan di Karate all’interno della FIJLKAM, unica federazione di riferimento riconosciuta dal CONI. Un riconoscimento che premia una lunga attività dedicata all’insegnamento e alla diffusione dei valori sportivi.

