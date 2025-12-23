“Fosdinovo, Podenzana e Tresana rischiano di scomparire. Il governo di destra colpisce la Lunigiana”

Il Partito democratico provinciale di Massa-Carrara esprime “profonda preoccupazione e ferma contrarietà rispetto ai nuovi criteri di classificazione montana introdotti dalla legge 131/2025. Ci troviamo di fronte a una visione burocratica e distaccata della realtà che rischia di cancellare con un colpo di penna l’identità e i diritti di territori fondamentali per la nostra provincia. Una visione che non tiene conto delle realtà sociali ed economiche fragili della nostra provincia. Un attacco al cuore della Lunigiana da parte della destra di governo, che qua si lamenta dei servizi, ma a Roma è subalterna alle decisioni e agli interessi delle città”.

“L’applicazione di parametri rigidi basati esclusivamente su altitudine e pendenza – prosegue il Pd – ignora la natura stessa dei nostri borghi. Comuni come Fosdinovo, Tresana e Podenzana rappresentano l’essenza della “Toscana Diffusa”: territori che pur non raggiungendo vette alpine, vivono quotidianamente le sfide della marginalità geografica, della gestione del rischio idrogeologico e della distanza dai centri di servizio principali. Declassare questi comuni significa privarli delle risorse vitali per contrastare lo spopolamento, non si può governare il territorio con il righello e la squadra, ignorando la storia e le difficoltà sociali di chi vive in collina e in montagna”.

