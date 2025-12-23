Gran Galà del Teatro: a Lerici una serata per celebrare il teatro come atto vivo e condiviso

Il Gran Galà del Teatro si terrà venerdì 9 gennaio nella suggestiva cornice dell’Hotel Shelley e delle Palme, nel cuore di Lerici, affacciata sul Golfo dei Poeti. Un luogo simbolico, denso di memoria e bellezza, scelto non a caso per ospitare una serata che intende rendere omaggio al teatro italiano e a chi, ogni giorno, lo rende vivo.

“Portare il Gran Galà del Teatro a Lerici significa restituire al teatro uno spazio di ascolto profondo, immerso in un paesaggio che da sempre dialoga con la parola, la poesia e l’arte”, racconta il Direttore Artistico Roberto Bocchi, attore di cinema, fiction e teatro, che vive tra Milano e Lerici e che ha voluto fortemente realizzare proprio nel suo paese natale questo evento. «Lerici è il luogo in cui sono nato e cresciuto e a cui sentivo il bisogno di riportare un gesto culturale autentico, capace di unire bellezza, riconoscenza e comunità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com