Il calendario della Croce Rosa di Celle: com’era, e com’è cambiato il paese

Celle Ligure. Dodici mesi insieme alla Croce Rosa in un calendario che terrà compagnia con foto di come era il paese, accanto a quelle scattate nello stesso luogo, oggi. Un lavoro attento e interessante. Così il Mulino a Vento in bianco e nero, e con i colori di oggi e un’ambulanza. Uno dei tanti scatti. Passato e presente in questa selezione di simboli di Celle.

“Questo calendario con foto di come era e di come è ora il paese, per ricordare il nostro passato – sottolinea la presidente della Rosa, Elsa Arecco, che ci ricorda anche la storia di questa importante pubblica assistenza – La Croce Rosa fu istituita il 1 marzo del 1909 dai nostri nonni, dopo che un terribile incidente colpì una carovana di nomadi”.

