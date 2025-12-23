Il Comitato “La Ripa” compie dieci anni: “Il lavoro di squadra e il contributo dei cittadini sono stati fondamentali”

“Dicembre 2015 – dicembre 2025: sono dieci anni dalla nascita del Comitato La Ripa”, ricorda il presidente e fondatore Luciano Hermida. “Guardando a questi anni, posso dire di essere soddisfatto dei risultati ottenuti insieme alle amministratrici e collaboratrici Federica Chiappini e Alessandra Cacciavillani”, aggiunge Hermida. “Il lavoro di squadra è stato fondamentale”.

Il Comitato conta oggi oltre 6.800 iscritti e per i suoi fondatori è doveroso ringraziare tutte “le persone che hanno creduto in noi e ci hanno dato fiducia, permettendoci di crescere e di portare avanti le segnalazioni dei cittadini”.

