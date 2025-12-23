Il Comune punta alla smart city: via libera della giunta all’interlocuzione con Boldyn Networks

La giunta comunale spezzina mira a compiere un passo verso la trasformazione digitale del territorio. Nei giorni scorsi ha, infatti, approvato una deliberazione che riconosce la sussistenza di un interesse pubblico preliminare nei confronti della proposta presentata da Boldyn Networks Italia, aprendo la strada a un possibile partenariato pubblico-privato per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate a creare una vera e propria smart city.

La società, attiva nel settore delle comunicazioni elettroniche, aveva presentato lo scorso settembre una manifestazione d’interesse, chiedendo al Comune di fornire i dati necessari per formulare un progetto strutturato. La giunta ha accolto positivamente l’iniziativa, sottolineando il valore strategico di una gestione integrata e digitale dei servizi cittadini.

