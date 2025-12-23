Inaugurata la mostra natalizia del Centro riabilitativo Asl 5 di Via Sarzana

È stata inaugurata presso il Centro Riabilitativo Psicosociale Asl 5 di Via Sarzana 344 la tradizionale mostra natalizia delle attività svolte nel corso dell’anno.

Hanno partecipato all’iniziativa la dottoressa Elisa Simonini, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale di Asl 5, e l’assessore alle Politiche sanitarie, Giulio Guerri, che, a nome dell’amministrazione comunale, ha ringraziato il personale della struttura, formulando gli auguri di Buon Natale agli utenti, agli operatori, ai volontari e a tutte le famiglie.

