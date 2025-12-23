Lo Spezia apre alla cessione di Salvatore Esposito, ma vuole monetizzare: valutazione 2,5 milioni

Lo Spezia è pronto a lasciare partire Salvatore Esposito, ma chiede soldi subito per concludere l’operazione e non intende cedere a prestiti con obblighi futuri. E’ quanto trapela dal club, che non appare per nulla sorpreso delle manovre messe in atto dal procuratore del maggiore dei tre fratelli di Castellammare di Stabia. Quel Mario Giuffredi che proprio tre anni fa condusse la trattativa che portò il centrocampista da una Spal invischiata nella zona retrocessione in cadetteria alla serie A con lo Spezia. Qualcosa che rischia di diventare un deja vu per l’amministratore delegato Andrea Gazzoli, ai tempi nello stesso ruolo proprio a Ferrara che, da parte propria, chiuse con il diesse Fabio Lupo un’operazione economicamente soddisfacente.

Dalle parole a caldo post play off in cui sembrava accomiatarsi, a un’estate in attesa di un’offerta che non sarebbe mai arrivata, Esposito è sempre stato tra quelli che lo Spezia aveva messo in conto di poter salutare strada facendo a fronte di un’offerta ritenuta congrua. Per Via Melara il valore base del cartellino del calciatore da cui partire per imbastire una trattativa è oggi di circa 2,5 milioni di euro. Altro aspetto fondamentale per lasciar partire il calciatore è la necessità di incamerare liquidità subito. Sgradite formule che prevedano di posticipare il pagamento, anche fosse un obbligo che segua il prestito. Tutti aspetti che potrebbero allungare i tempi di un’eventuale trattativa.

