Mambrin e il fardello del suo Ceriale, contro il Savona termina 2-1: “Paghiamo ancora le palle inattive”

Vado. Il Savona supera 2 a 1 il Ceriale al Chittolina, ma la squadra di Marco Mambrin esce dal campo con più di un rimpianto. Gli Strisiconi trovano tre punti pesanti, mentre il Ceriale resta in partita fino all’ultimo e tiene testa agli avversari nei momenti più delicati.

Il tecnico analizza così la gara: “La partita è stata equilibrata. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte. Il rammarico non è non essere riusciti a pungere di più, perché davanti c’erano un buon portiere e un’ottima difesa, ma aver subito ancora gol su palla inattiva”.

